|Krypto-Invest unter der Lupe
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21.09.2026 11:03:08
Wie viel Verlust eine Ethereum-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum-Einstieg verlieren können.
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Am 20.09.2025 notierte Ethereum bei 4’482.78 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0.2231 Ethereum im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 20.09.2026 auf 2’644.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 589.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 41.00 Prozent verringert.
Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1’564.05 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’691.48 USD.
Redaktion finanzen.net
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