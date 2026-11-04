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BNBAnlage im Fokus 04.11.2026 11:03:08

Wie viel Verlust eine Binance Coin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Vor Jahren Binance Coin gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

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Binance Coin wurde am 03.11.2025 zu einem Wert von 992.08 USD gehandelt. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.1008 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.53 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 699.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.47 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Binance Coin am 30.06.2026 bei 545.37 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 996.36 USD und wurde am 09.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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