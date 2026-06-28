|Lukrative WLD-Investition?
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28.06.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einem frühen Investment in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 0.8733 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 11’451.42 Worldcoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 5’154.29 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0.4501 USD belief. Damit wäre die Investition 48.46 Prozent weniger wert.
Bei 0.2345 USD erreichte der Coin am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1.939 USD.
Redaktion finanzen.net
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