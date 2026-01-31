Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Microsoft951692Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529
Top News
Palantir vor dem nächsten Ausbruch? Warum Optimisten noch massives Upside sehen.
Januar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Wachstumsmarkt Smartphone: Apple verdrängt Samsung 2025 von der Weltspitze
Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren verloren
Suche...
Plus500 Depot
Anlage im Fokus 31.01.2026 19:43:08

Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Toncoin Investoren gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3.508 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’850.58 TON im Portfolio. Da sich der Wert von Toncoin am 30.01.2026 auf 1.455 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’148.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58.52 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.01.2026 erreicht und liegt bei 1.312 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 01.02.2025 erreicht und liegt bei 4.621 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

08:59Finixio Crypto Logo Krypto-News: Marktdebatte um Fed-Chef sorgt für Unsicherheit bei Investoren
08:46Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Buterin zieht Millionen für gezielte Projekte ab
08:28Finixio Crypto Logo Maxi Doge Presale Hype: Warum Trader jetzt auf Listing-Boost setzen
04:16Finixio Crypto Logo Bitcoin verliert massiv: Kann Bitcoin Hyper jetzt für Support sorgen?
30.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Kurs Prognose: Ende Januar kippt das Setup? Bitcoin Hyper (HYPER) startet den Turbo
29.01.26Finixio Crypto Logo Deshalb crashen Bitcoin, Gold und Silber jetzt gleichzeitig
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall