31.01.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Toncoin Investoren gebracht.
Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3.508 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’850.58 TON im Portfolio. Da sich der Wert von Toncoin am 30.01.2026 auf 1.455 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’148.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58.52 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.01.2026 erreicht und liegt bei 1.312 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 01.02.2025 erreicht und liegt bei 4.621 USD.
Redaktion finanzen.net
