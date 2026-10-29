Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

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Tezos wurde am 28.10.2021 zu einem Wert von 6.122 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in XTZ investiert hat, hat nun 16.33 Tezos im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 28.10.2026 auf 0.2814 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.597 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95.40 Prozent verringert.

Bei 0.1942 USD erreichte XTZ am 12.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.6963 USD.

Redaktion Finanzen.net