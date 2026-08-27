|Entwicklung im Fokus
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27.08.2026 11:03:08
Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Bei einem frühen Tezos-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 26.08.2021 lag der Kurs von Tezos bei 4.461 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 22.42 Tezos. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0.2280 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.111 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 5.111 USD entspricht einer negativen Performance von 94.89 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 12.08.2026 bei 0.1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0.7997 USD.
Redaktion finanzen.net
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