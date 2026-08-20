Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

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Tezos wurde gestern vor 3 Jahren bei 0.7081 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14’122.08 XTZ. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’031.98 USD, da Tezos am 19.08.2026 0.2147 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69.68 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0.1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 22.08.2025 bei 0.8662 USD..

Redaktion finanzen.net