|Performance der Investition
|
20.08.2026 11:03:08
Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tezos-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Tezos wurde gestern vor 3 Jahren bei 0.7081 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14’122.08 XTZ. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’031.98 USD, da Tezos am 19.08.2026 0.2147 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69.68 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0.1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 22.08.2025 bei 0.8662 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|57’156.05803
|3.48%
|Handeln
|Vision
|0.02966
|1.63%
|Handeln
|Ethereum
|1’821.53385
|1.32%
|Handeln
|Ripple
|0.92332
|4.99%
|Handeln
|Solana
|69.72511
|2.39%
|Handeln
|Cardano
|0.15159
|1.65%
|Handeln
|Polkadot
|0.63974
|1.63%
|Handeln
|Chainlink
|8.47923
|0.86%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|10.12%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.77%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren