|Performance unter der Lupe
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24.09.2026 11:03:08
Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Tezos gewesen.
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Vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0.6995 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1’429.57 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 462.51 USD, da sich der Wert von Tezos am 23.09.2026 auf 0.3235 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53.75 Prozent eingebüsst.
Am 12.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.10.2025 bei 0.7193 USD.
Redaktion finanzen.net
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