|SOL-Investment im Blick
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15.10.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Solana-Investments gewesen.
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Solana notierte gestern vor 1 Jahr bei 202.78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.4931 SOL im Depot. Die gehaltenen Solana wären gestern 51.37 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 104.17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.63 Prozent.
Am 06.06.2026 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 bei 200.11 USD.
Redaktion finanzen.net
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