|Entwicklung im Blick
|
04.01.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 03.01.2023 0.7805 USD wert. Bei einer POL-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’281.19 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0.1155 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148.03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85.20 Prozent vermindert.
Am 31.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 0.5244 USD.
Redaktion finanzen.net
