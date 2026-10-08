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Profitabler DOT-Einstieg? 08.10.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Polkadot verlieren können.

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Vor 5 Jahren wurde Polkadot bei 33.99 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 294.24 Polkadot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 329.12 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.10.2026 auf 1.119 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 96.71 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0.7504 USD. Bei 4.077 USD erreichte der Coin am 09.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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