Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Gestern vor 3 Jahren notierte Polkadot bei 4.517 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 221.38 Polkadot in seinem Depot. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.7890 USD), wäre die Investition nun 174.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 82.53 Prozent verringert.

Bei 0.7504 USD erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polkadot am 18.09.2025 bei 4.540 USD.

Redaktion finanzen.net