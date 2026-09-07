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Anlage im Fokus 07.09.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Einstiegs gewesen.

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Litecoin kostete gestern vor 3 Jahren 62.85 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.91 Litecoin. Da sich der Wert von Litecoin am 06.09.2026 auf 55.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875.85 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -12.42 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 09.10.2025 erreicht und liegt bei 126.03 USD.

Redaktion finanzen.net

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