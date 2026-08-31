Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Litecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 110.76 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.9029 LTC. Die Investition hätte nun einen Wert von 43.09 USD, da Litecoin am 30.08.2026 47.73 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56.91 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Litecoin am 09.10.2025 bei 126.03 USD..

Redaktion finanzen.net