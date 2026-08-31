Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.2%  SPI 20’220 -0.3%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’401 -0.6%  Euro 0.9382 0.1%  EStoxx50 6’470 -0.3%  Gold 4’442 -0.3%  Bitcoin 63’618 1.5%  Dollar 0.8090 -0.1%  Öl 91.0 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
OHB-Aktie beflügelt: Milliardenauftrag für Entwicklung von 18 Satellitenplattformen
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt
EFG International-Aktie sinkt: Privatbank eröffnet neue Niederlassung in Bern
Varia US Properties-Aktie gibt ab: Verlust im ersten Halbjahr deutlich ausgeweitet
IVF HARTMANN-Aktie unter Druck: Ramona Schmidlin wird neue Finanzchefin
Suche...
ETF Sparplan
Performance der Investition 31.08.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Litecoin-Engagement verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Litecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 110.76 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.9029 LTC. Die Investition hätte nun einen Wert von 43.09 USD, da Litecoin am 30.08.2026 47.73 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56.91 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Litecoin am 09.10.2025 bei 126.03 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?