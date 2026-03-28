Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0.030448 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 328’431.49 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.006653 USD), wäre die Investition nun 2’185.19 USD wert. Mit einer Performance von -78.15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 27.03.2026 bei 0.006653 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 10.05.2025 bei 0.032287 USD..

Redaktion finanzen.net