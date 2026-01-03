|Rentabler VET-Einstieg?
|
03.01.2026 11:03:09
Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VeChain gewesen.
VeChain war am 11.05.2022 0.030448 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 328’431.49 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0.011691 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’839.53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 61.60 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0.009798 USD. Bei 0.056190 USD erreichte VeChain am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
