|UNIAnlage im Fokus
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20.11.2026 11:03:08
Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Bei einem frühen Einstieg in Uniswap hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 5 Jahren kostete ein Uniswap 21.23 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in UNI investiert hat, hat nun 4.711 Uniswap im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.19 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.11.2026 auf 4.922 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76.81 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2.396 USD. Am 22.09.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10.20 USD.
Redaktion Finanzen.net
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