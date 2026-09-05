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Krypto-Investment im Fokus 05.09.2026 19:43:08

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Toncoin-Engagements gewesen.

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Am 04.09.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 3.099 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TONinvestiert, wäre er nun im Besitz von 32.27 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs vom 04.09.2026 gerechnet (1.395 USD), wäre das Investment nun 45.00 USD wert. Damit wäre die Investition 55.00 Prozent weniger wert.

Bei 1.202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3.227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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