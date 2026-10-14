|Rentable USDT-Investition?
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14.10.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Investment in Tether von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Tether-Investment gewesen.
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Tether notierte am 13.10.2025 bei 1.001 USD. Bei einem Investment von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 99.92 Tether. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0.9991 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 0.18 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0.9977 USD. Am 23.10.2025 stieg Tether auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.001 USD.
Redaktion finanzen.net
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