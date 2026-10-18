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Krypto-Investment im Fokus 18.10.2026 11:03:09

Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.

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Am 17.10.2025 lag der Kurs von Sui bei 2.439 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SUIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 41.00 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 17.10.2026 gerechnet (0.9751 USD), wäre das Investment nun 39.98 USD wert. Damit wäre die Investition 60.02 Prozent weniger wert.

Bei 0.6519 USD erreichte SUI am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 2.677 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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