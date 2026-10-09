Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Rentable SHIB-Investition? 09.10.2026 19:43:09

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Am 20.10.2021 kostete SHIBA INU 0.000028 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 357’142’857.14 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0.000005 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’896.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81.04 Prozent verringert.

Bei 0.000004 USD erreichte der Coin am 16.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000011 USD.

Redaktion finanzen.net

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