Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Am 20.10.2021 kostete SHIBA INU 0.000028 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 3’571’428.57 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0.000006 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79.36 Prozent verringert.

Bei 0.000004 USD erreichte der Coin am 16.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000013 USD.

Redaktion finanzen.net