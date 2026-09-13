|Performance der Anlage
|
13.09.2026 19:43:09
Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 12.09.2023 0.5068 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1’973.20 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 190.34 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 12.09.2026 auf 0.096464 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 80.97 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Am 14.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2718 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|63’189.28190
|1.28%
|Handeln
|Vision
|0.03366
|0.71%
|Handeln
|Ethereum
|2’071.99633
|4.44%
|Handeln
|Ripple
|1.11289
|2.31%
|Handeln
|Solana
|83.93314
|4.19%
|Handeln
|Cardano
|0.16878
|1.04%
|Handeln
|Polkadot
|0.84957
|-5.03%
|Handeln
|Chainlink
|9.48538
|1.59%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.18%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.29%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren