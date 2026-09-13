Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte

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Performance der Anlage 13.09.2026 19:43:09

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 12.09.2023 0.5068 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1’973.20 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 190.34 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 12.09.2026 auf 0.096464 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 80.97 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Am 14.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2718 USD.

Redaktion finanzen.net

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