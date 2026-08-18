Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Am 17.08.2023 kostete Neo 6.923 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 144.45 NEO im Depot. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.682 USD), wäre die Investition nun 243.03 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 75.70 Prozent eingebüsst.

Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.656 USD. Am 24.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7.735 USD.

Redaktion finanzen.net