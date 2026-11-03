Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Vor 1 Jahr wurde Neo bei 5.280 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 18.94 Neo in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 36.91 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 1.949 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -63.09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 1.656 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.11.2025 bei 5.728 USD.

Redaktion Finanzen.net