Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Internet Computer war gestern vor 5 Jahren 46.84 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 21.35 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67.32 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 02.01.2026 auf 3.153 USD belief. Damit wäre die Investition 93.27 Prozent weniger wert.

Bei 2.803 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 12.31 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net