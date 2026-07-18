Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Gestern vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46.84 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 213.49 Internet Computer in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 457.71 USD, da Internet Computer am 17.07.2026 2.144 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 95.42 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

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