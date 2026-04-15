Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Am 14.04.2025 wurde Dogecoin bei 0.1585 USD gehandelt. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’307.33 DOGE im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 586.77 USD, da Dogecoin am 14.04.2026 0.093030 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 41.32 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net