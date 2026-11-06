Wie viel Verlust ein Investment in Chainlink von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Chainlink notierte am 05.11.2025 bei 15.21 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 657.41 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 10.66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’009.63 USD wert. Mit einer Performance von -29.90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 7.185 USD. Am 10.11.2025 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 16.33 USD.

Redaktion Finanzen.net