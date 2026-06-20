Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

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Vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46.84 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in ICP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21.35 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48.16 USD, da Internet Computer am 19.06.2026 2.256 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 95.18 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2.085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net