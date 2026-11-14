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ICP-Performance 14.11.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Internet Computer gebracht.

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Am 13.11.2025 wurde Internet Computer bei 5.854 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 170.83 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 13.11.2026 auf 2.497 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 426.64 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -57.34 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ICP wurde am 01.08.2026 erreicht und liegt bei 2.021 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5.509 USD und wurde am 17.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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