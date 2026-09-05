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Langfristiges Investment 05.09.2026 11:03:09

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Internet Computer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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Internet Computer kostete am 04.09.2025 4.699 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21.28 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 52.55 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 04.09.2026 auf 2.469 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47.45 Prozent verkleinert.

Am 01.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.021 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

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