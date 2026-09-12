Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

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Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0.3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25’587.10 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’902.64 USD, da Hedera am 11.09.2026 0.074360 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 80.97 Prozent gleich.

Bei 0.064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.2482 USD erreichte Hedera am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net