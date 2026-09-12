|Frühes Investment
|
12.09.2026 19:43:09
Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hedera-Investments gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0.3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25’587.10 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’902.64 USD, da Hedera am 11.09.2026 0.074360 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 80.97 Prozent gleich.
Bei 0.064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.2482 USD erreichte Hedera am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|63’189.28190
|1.28%
|Handeln
|Vision
|0.03366
|0.71%
|Handeln
|Ethereum
|2’071.99633
|4.44%
|Handeln
|Ripple
|1.11289
|2.31%
|Handeln
|Solana
|83.93314
|4.19%
|Handeln
|Cardano
|0.16878
|1.04%
|Handeln
|Polkadot
|0.84957
|-5.03%
|Handeln
|Chainlink
|9.48538
|1.59%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.18%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.29%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren