|HBAR-Performance
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18.07.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.
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Am 26.10.2021 wurde Hedera bei 0.3908 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 255.87 Hedera. Da sich der Wert von Hedera am 17.07.2026 auf 0.065870 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.85 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -83.15 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 17.07.2026 erreicht und liegt bei 0.065870 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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