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Lukratives ETH-Investment? 02.11.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Ethereum verlieren können.

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Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum 3’872.25 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.2582 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 586.41 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.11.2026 auf 2’270.73 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41.36 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETH am 25.06.2026 bei 1’564.05 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3’600.86 USD und wurde am 03.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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