|Profitabler BTC-Einstieg?
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26.10.2026 11:03:08
Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Bitcoin verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurde Bitcoin bei 111’600.66 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in BTC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.08961 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’154.17 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.10.2026 auf 79’841.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28.46 Prozent vermindert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58’550.66 USD. Bei 114’160.21 USD erreichte der Coin am 27.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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