Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Bitcoin bei 108’780.82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befände sich nun 0.00092 Bitcoin in seinem Depot. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (77’439.24 USD), wäre die Investition nun 71.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 28.81 Prozent verringert.

Bei 58’550.66 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net