Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’637 0.3%  SPI 18’799 0.2%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’935 0.1%  Euro 0.9128 0.1%  EStoxx50 6’007 0.4%  Gold 5’008 -0.7%  Bitcoin 53’035 0.4%  Dollar 0.7695 0.2%  Öl 67.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
dormakaba-Aktie im Minus: S&P vergibt erstmals BBB-Rating mit stabilem Ausblick
Suche...
Investition im Blick 16.02.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bitcoin-Engagement gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr wurde Bitcoin bei 97’575.76 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in BTC investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.1025 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’043.04 USD, da Bitcoin am 15.02.2026 68’723.00 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29.57 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 62’896.90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall