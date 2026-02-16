Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr wurde Bitcoin bei 97’575.76 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in BTC investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.1025 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’043.04 USD, da Bitcoin am 15.02.2026 68’723.00 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29.57 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 62’896.90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net