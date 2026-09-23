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Anlage im Blick 23.09.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 992.57 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 0.1007 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 22.09.2026 auf 788.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.46 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 20.54 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 545.37 USD. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net

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