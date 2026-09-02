|Anlage im Blick
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02.09.2026 11:03:08
Wie viel Verlust ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Binance Coin-Engagement verlieren können.
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Vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 845.72 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 0.1182 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 01.09.2026 auf 683.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.76 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 19.24 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 545.37 USD. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1’310.96 USD.
Redaktion finanzen.net
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