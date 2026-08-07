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Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Bei einem frühen Avalanche-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

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Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 22.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 449.65 AVAX im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’890.73 USD, da sich der Wert von Avalanche am 06.08.2026 auf 6.429 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71.09 Prozent abgenommen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 19.06.2026 bei 5.890 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35.28 USD.

Redaktion finanzen.net

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