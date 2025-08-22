Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Entwicklung unter der Lupe 22.08.2025 11:03:08

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Engagement verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 23.50 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 42.56 Avalanche. Die gehaltenen Avalanche wären am 21.08.2025 968.71 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 22.76 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 3.13 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 06.04.2025 bei 15.98 USD. Bei 54.12 USD erreichte Avalanche am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
