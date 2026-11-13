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Anlage im Blick 13.11.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Avalanche-Engagement verlieren können.

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Vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 16.82 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 59.45 Avalanche in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 12.11.2026 auf 8.333 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 495.43 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 50.46 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 19.06.2026 bei 5.890 USD. Am 15.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.53 USD.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
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