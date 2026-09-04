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Anlage im Fokus 04.09.2026 11:03:08

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Avalanche-Einstiegs gewesen.

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Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 25.18 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.971 Avalanche. Da sich der Wert von Avalanche am 03.09.2026 auf 7.515 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -70.16 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 19.06.2026 bei 5.890 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 35.28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
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