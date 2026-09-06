Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 4.252 USD. Bei einer APT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’351.94 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 05.09.2026 1’450.08 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0.6165 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 85.50 Prozent vermindert.

Bei 0.5138 USD erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 05.10.2025 bei 5.469 USD..

Redaktion finanzen.net