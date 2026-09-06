Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Langfristige Performance 06.09.2026 11:03:09

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Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 4.252 USD. Bei einer APT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’351.94 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 05.09.2026 1’450.08 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0.6165 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 85.50 Prozent vermindert.

Bei 0.5138 USD erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 05.10.2025 bei 5.469 USD..

Redaktion finanzen.net


Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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