|Rentabler APT-Einstieg?
|
08.03.2026 11:03:09
Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Aptos gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 07.03.2025 kostete Aptos 6.195 USD. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.14 Aptos in seinem Depot. Da sich der Wert von Aptos am 07.03.2026 auf 0.9374 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84.87 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0.8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 13.05.2025 erreicht und liegt bei 6.151 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’009.47037
|-4.18%
|Handeln
|Vision
|0.03961
|-2.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’539.94470
|-4.90%
|Handeln
|Ripple
|1.06090
|-3.17%
|Handeln
|Solana
|65.84067
|-4.96%
|Handeln
|Cardano
|0.20149
|-4.10%
|Handeln
|Polkadot
|1.16142
|-2.94%
|Handeln
|Chainlink
|6.83367
|-4.89%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-4.49%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/