Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Am 07.03.2025 kostete Aptos 6.195 USD. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.14 Aptos in seinem Depot. Da sich der Wert von Aptos am 07.03.2026 auf 0.9374 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84.87 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0.8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 13.05.2025 erreicht und liegt bei 6.151 USD.

Redaktion finanzen.net