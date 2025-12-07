Wie viel Verlust bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 3.924 USD. Bei einer WLD-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254.82 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.5772 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147.08 USD wert. Damit wäre das Investment um 85.29 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 05.12.2025 bei 0.5747 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.817 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net