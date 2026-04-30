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XTZ-Anlage 30.04.2026 11:03:08

Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Das wäre der Verlust bei einem frühen Tezos-Engagement gewesen.

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Tezos war am 29.04.2025 0.5548 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’802.48 XTZ-Coins. Da sich der Wert von Tezos am 29.04.2026 auf 0.3714 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 669.46 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 33.05 Prozent vermindert.

Am 29.03.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.3394 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1.077 USD.

Redaktion finanzen.net

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