Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tether Anlegern gebracht.
Tether war gestern vor 5 Jahren 1.004 USD wert. Bei einem USDT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’957.81 Tether in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 16.09.2025 auf 1.000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’962.10 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 9’962.10 USD, was einer negativen Performance von 0.38 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.01.2025 erreicht und liegt bei 0.9978 USD. Bei 1.002 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
