Wie viel Verlust bei einem Neo-Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

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Vor 3 Jahren notierte Neo bei 7.325 USD. Bei einer NEO-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136.52 Neo in seinem Portfolio. Da sich der NEO-USD-Kurs gestern auf 2.521 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344.10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65.59 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Am 03.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6.375 USD.

Redaktion finanzen.net